Un réseau terroriste qui manipule les jeunes, afin de les pousser à s’automutiler aurait fait des victimes au Québec.
Un dossier inquiétant de La Presse dévoile qu’un homme de 26 ans, Jeffrey Roussel, a été arrêté en avril dernier pour avoir fait la promotion de l’idéologie du réseau terroriste 764.
Le réseau, qui œuvre à l’international, recrute des mineurs via différentes plateformes de jeux et les contraint à commettre des gestes violents.
Écoutez le journaliste Carl Marchand discuter de ce dossier au micro de Patrick Lagacé, mercredi.
«C’est un groupe qui perçoit l’effondrement de la société comme une fin en soi. Ils cherchent à corrompre la jeunesse.»
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