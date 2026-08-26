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Des victimes au Québec

Réseau terroriste 764: des mineurs contraints à commettre des gestes violents

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 août 2026 06:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
Réseau terroriste 764: des mineurs contraints à commettre des gestes violents
Affaires policières et judiciaires avec Carl Marchand / Cogeco Média

Un réseau terroriste qui manipule les jeunes, afin de les pousser à s’automutiler aurait fait des victimes au Québec. 

Un dossier inquiétant de La Presse dévoile qu’un homme de 26 ans, Jeffrey Roussel, a été arrêté en avril dernier pour avoir fait la promotion de l’idéologie du réseau terroriste 764. 

Le réseau, qui œuvre à l’international, recrute des mineurs via différentes plateformes de jeux et les contraint à commettre des gestes violents. 

Écoutez le journaliste Carl Marchand discuter de ce dossier au micro de Patrick Lagacé, mercredi. 

«C’est un groupe qui perçoit l’effondrement de la société comme une fin en soi. Ils cherchent à corrompre la jeunesse.»

Carl Marchand

Autre sujet abordé

  • Allégations de racisme au SPVM: un quatrième policier suspendu

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