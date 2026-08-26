Un réseau terroriste qui manipule les jeunes, afin de les pousser à s’automutiler aurait fait des victimes au Québec.

Un dossier inquiétant de La Presse dévoile qu’un homme de 26 ans, Jeffrey Roussel, a été arrêté en avril dernier pour avoir fait la promotion de l’idéologie du réseau terroriste 764.

Le réseau, qui œuvre à l’international, recrute des mineurs via différentes plateformes de jeux et les contraint à commettre des gestes violents.

Écoutez le journaliste Carl Marchand discuter de ce dossier au micro de Patrick Lagacé, mercredi.