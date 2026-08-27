Début de campagne électorale

C'est le jour J pour les cinq formations politiques du Québec et les nombreux candidats qui tenteront de gagner la confiance des électeurs.

Un sondage Léger, présenté comme étant le plus grand sondage politique de l'histoire du Québec, a interrogé près de 11 000 électeurs québécois sur leurs intentions de vote en ce début de campagne. Les résultats laissent envisager une campagne serrée.

Le 450 semblerait être un secteur névralgique pour décider la couleur du prochain gouvernement.

Quels seront les sujets centraux de cette élection?

Écoutez Patrick Lagacé et la journaliste Valérie Lebeuf faire un tour d’horizon de l’actualité, jeudi, à Lagacé le matin.

En marge de la campagne, le retrait de la candidature de Vincent Marissal dans Taschereau en raison d'un manquement éthique a fait couler beaucoup d'encre.