Photographie

Guerre en Ukraine, la vie à Gaza et les réalités des femmes au Moyen-Orient: les conflits et la souffrance humaine sont au coeur de l'exposition World Press Photo.

L'événement rassemble 150 photographies de presse frappantes provenant d'une trentaine de pays, mettant en lumière des thèmes majeurs de l'actualité mondiale.

Parmi les œuvres phares, les visiteurs peuvent découvrir la photo de l’année de Carol Guzy, intitulée « Séparée par l’ICE ».

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel présenter les clichés qui ont retenu son attention, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.