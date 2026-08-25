Elle lance son balado cette semaine

La carrière sur scène de l'humoriste Lise Dion a pris fin il y a quelques années en raison de sérieux problèmes de santé. Mais elle n'a pas pris sa retraite pour autant.
Elle lance cette semaine le balado Sortie de route.
Écoutez la longue entrevue de Lise Dion avec Gino Chouinard et toute son équipe.
Les sujets discutés
- Des problèmes de santé ont mis un terme à la carrière sur scène de Lise Dion, à l'âge de 68 ans;
- «J'ai manqué ma sortie»;
- Elle a su que ça n'allait pas bien quand elle a oublié les numéros de son spectacle sur scène, spectacle qu'elle avait présenté plus de 300 fois;
- Sa fille l'a incité à aller à l'hôpital;
- «Ce qui me manque, c'est vraiment de faire rire»;
- Son balado, Sortie de route, commence jeudi;
- Le rire comme mécanisme de défense.