Elle lance son balado cette semaine

La carrière sur scène de l'humoriste Lise Dion a pris fin il y a quelques années en raison de sérieux problèmes de santé. Mais elle n'a pas pris sa retraite pour autant.

Elle lance cette semaine le balado Sortie de route.

Écoutez la longue entrevue de Lise Dion avec Gino Chouinard et toute son équipe.

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