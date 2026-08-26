Qu’est-ce que ça change pour votre portefeuille?

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Contre-tarif: «Les régions seront beaucoup plus touchées par ce genre de mesure»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 août 2026 07:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Contre-tarif: «Les régions seront beaucoup plus touchées par ce genre de mesure»
La chronique financière avec Alexandre Leblond / Cogeco Média

Alexandre Leblond démystifie la riposte tarifaire canadienne de 28 milliards de dollars, expliquant concrètement comment ces taxes d'importation de 25 % augmentent le coût des produits pour les commerçants d'ici.

Abordant les risques de pertes d'emploi, il nuance les chiffres des économistes en rappelant l'impact humain et régional bien réel de ces mesures.

Écoutez Alexandre Leblond expliquer le tout, lors de sa chronique financière, mercredi à Lagacé le matin

«C'est un tarif, c'est une taxe sur les importations, c'est nous qui le payons. C'est le commerce qui importe qui va payer le tarif.»

Alexandre Leblond

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