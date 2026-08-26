Qu’est-ce que ça change pour votre portefeuille?

Alexandre Leblond démystifie la riposte tarifaire canadienne de 28 milliards de dollars, expliquant concrètement comment ces taxes d'importation de 25 % augmentent le coût des produits pour les commerçants d'ici.

Abordant les risques de pertes d'emploi, il nuance les chiffres des économistes en rappelant l'impact humain et régional bien réel de ces mesures.

Écoutez Alexandre Leblond expliquer le tout, lors de sa chronique financière, mercredi à Lagacé le matin.