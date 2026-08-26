Écoutez les nouvelles du sport avec Jérémie Rainville en compagnie de l'animateur Gino Chouinard.
Les sujets discutés:
- On parle d'Alexis Galarneau, de Bianca Andreescu, et de Rebecca Marino, au US Open;
- Venus et Serena Williams joueront ensemble en double à New York;
- Stan Wawrinka, ancien vainqueur du tournoi, a obtenu un laissez-passer;
- Roger Federer était en action pour des matchs amicaux, mardi soir;
- Les Blue Jays de Toronto ont perdu contre les Royals de Kansas City et glissent à trois matchs du meilleur deuxième;
- Basketball: le Canada affronte le Panama et l'Argentine pour la Coupe du monde;
- Benedict Mathurin signe un contrat de 16 millions $ avec les Pélicans de La Nouvelle-Orléans.