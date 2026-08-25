La rentrée stresse. En fait, tous n'ont pas les mêmes niveaux de stress à cette période de l'année. C'est le cas d'ailleurs pour les adolescents lors de la rentrée des classes.

Écoutez le docteur en neuroscience, Joël Monzé, nous expliquer pourquoi c’est plus difficile pour certains enfants à s’adapter à la rentrée scolaire.

La rentrée scolaire génère du stress et de l’anxiété chez les adolescents, exacerbés par des transitions et des contextes familiaux variés.

Des études menées pendant la pandémie ont montré que la qualité de la présence parentale réduit les difficultés, qui sont passées de 35 % à 70 % chez les jeunes en raison des conditions sanitaires.

Le développement du cerveau, notamment du cortex préfrontal, se poursuit jusqu’à 40-45 ans, rendant l’autonomie plus tardive dans une société devenue plus complexe.