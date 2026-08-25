Riposte «dollar pour dollar»

Face aux tarifs imposés par les États-Unis sur 700 produits canadiens, ce qui représente 28 milliards de dollars et 5 % des exportations du pays, le gouvernement du Canada contre-attaque.

La riposte s'applique «dollar pour dollar» et touche les mêmes secteurs clés, notamment l'acier, l'aluminium, le bois, les vêtements et les produits de la mer.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert faire le point mardi au micro de Gino Chouinard.