Documentaire à venir

Peut-on devenir une vedette en seulement six mois en 2026? C'est le pari fou qu'a tenté le chroniqueur Philippe Lacroix dans le cadre du documentaire Comment devenir connu, qui sera présenté à la fin du mois de novembre à Télé-Québec.
Entre panneaux publicitaires intrigants et stratégies numériques sur les réseaux sociaux, le projet s'intéresse à l'économie de la visibilité et à la fragmentation des publics.
Écoutez Philippe Lacroix et Catherine Beauchamp faire le point, mercredi, au micro de Gino Chouinard.
«C'est rendu possible, d'une certaine façon, de devenir une vedette de plein de façons. Mais des fois, il y a des gens qui sont connus uniquement sur le Web, des gens qui consomment uniquement les médias traditionnels n’ont aucune idée de qui sont ces vedettes-là.»