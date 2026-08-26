Documentaire à venir

Peut-on devenir une vedette en seulement six mois en 2026? C'est le pari fou qu'a tenté le chroniqueur Philippe Lacroix dans le cadre du documentaire Comment devenir connu, qui sera présenté à la fin du mois de novembre à Télé-Québec.

Entre panneaux publicitaires intrigants et stratégies numériques sur les réseaux sociaux, le projet s'intéresse à l'économie de la visibilité et à la fragmentation des publics.

Écoutez Philippe Lacroix et Catherine Beauchamp faire le point, mercredi, au micro de Gino Chouinard.