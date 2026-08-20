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Alouettes-Rouge et Noir

Les Alouettes poursuivent leur domination en attaque

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 août 2026 20:39

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Les Alouettes poursuivent leur domination en attaque
De nombreux records sont à la portée de certains joueurs des Alouettes. / PC/Christopher Katsarov

Les Alouettes de Montréal disputent la victoire au Rouge et Noir d'Ottawa, au stade Percival-Molson.

Écoutez Zachariel Cossette-LeBlanc, qui est sur place, parler de l'ambiance et des objectifs des Alouettes, avec Meeker Guerrier.

Les sujets discutés

  • Des records sont à la portée de Tyson Philpot et de Tyler Snead;
  • Le quart Davis Alexander abaisse des records historiques;
  • L'entraîneur Jason Maas, entraîneur, souligne la priorité de la Coupe Grey sur la participation olympique en flag football.

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