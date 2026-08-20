Alouettes-Rouge et Noir

Les Alouettes de Montréal disputent la victoire au Rouge et Noir d'Ottawa, au stade Percival-Molson.
Écoutez Zachariel Cossette-LeBlanc, qui est sur place, parler de l'ambiance et des objectifs des Alouettes, avec Meeker Guerrier.
Les sujets discutés
- Des records sont à la portée de Tyson Philpot et de Tyler Snead;
- Le quart Davis Alexander abaisse des records historiques;
- L'entraîneur Jason Maas, entraîneur, souligne la priorité de la Coupe Grey sur la participation olympique en flag football.