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WNBA

Le Tempo de Toronto éliminé de la course aux séries

par 98.5 Sports

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14:14

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 août 2026 20:57

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
Le Tempo de Toronto éliminé de la course aux séries
Brittney Sykes, du Tempo, lance devant Caitlin Clark, du Fever, lors d'un match à Toronto. / PC/Chris Young

Toronto a depuis longtemps une équipe de basketball dans la NBA, et désormais, l'une dans la WNBA.

Le Tempo a toutefois été mathématiquement éliminé de potentielles séries éliminatoires.

Écoutez Daphnée Malboeuf, chroniqueuse sportive au Réseau Cogeco, avec Meerker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Une première saison difficile pour le Tempo de Toronto en WNBA;
  • L'équipe a subi 12 défaites consécutives;
  • Malgré des performances décevantes, l’équipe suscite un engouement national ;
  • Les mascottes Dez (lapin) et Dot (tortue nordique) sont critiquées;
  • Le débat autour de Caitlin Clark, Sophie Cunningham et des athlètes trans, met en lumière l’exploitation politique du basketball féminin.

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