Toronto a depuis longtemps une équipe de basketball dans la NBA, et désormais, l'une dans la WNBA.

Le Tempo a toutefois été mathématiquement éliminé de potentielles séries éliminatoires.

Écoutez Daphnée Malboeuf, chroniqueuse sportive au Réseau Cogeco, avec Meerker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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