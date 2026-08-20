Toronto a depuis longtemps une équipe de basketball dans la NBA, et désormais, l'une dans la WNBA.
Le Tempo a toutefois été mathématiquement éliminé de potentielles séries éliminatoires.
Écoutez Daphnée Malboeuf, chroniqueuse sportive au Réseau Cogeco, avec Meerker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une première saison difficile pour le Tempo de Toronto en WNBA;
- L'équipe a subi 12 défaites consécutives;
- Malgré des performances décevantes, l’équipe suscite un engouement national ;
- Les mascottes Dez (lapin) et Dot (tortue nordique) sont critiquées;
- Le débat autour de Caitlin Clark, Sophie Cunningham et des athlètes trans, met en lumière l’exploitation politique du basketball féminin.