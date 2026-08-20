Pro Beach Tour de volleyball

Le tournoi de volleyball Beach Pro Tour a lieu durant toute la fin de semaine.

Et l'organisme qui le chapeaute est le même qui gère le Marathon de Montréal, le Grand Prix cycliste de Montréal et les Championnats du monde de cyclisme.

Écoutez Alex Ratthé, directeur-général du Montreal Beach Pro Tour, en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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