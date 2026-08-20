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Nouveau contrat pour Crosby à Pittsburgh?

«On veut s’assurer que Crosby reste là» -Antoine Roussel

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 août 2026 19:34

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Antoine Roussel
Antoine Roussel
«On veut s’assurer que Crosby reste là» -Antoine Roussel
Antoine Roussel / Cogeco Média

Déjà, lors de la saison dernière, plusieurs observateurs se demandaient si Sidney Crosby allait quitter les Penguins de Pittsburgh. La question demeure pertinente à l'aube de la prochaine saison.

Écoutez Antoine Roussel à ce sujet et plusieurs autres en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Crosby, à 39 ans, va-t-il signer une prolongation de contrat avec les Penguins?;
  • «On veut s’assurer que Crosby reste là»;
  • «C’est le genre de joueur qu’on veut en reconstruction»;
  • Crosby pourrait-il être le deuxième joueur à atteindre les 2000 points dans l’histoire de la LNH?
  • Marc-André Fleury sera intronisé au Temple de la renommée des Penguins. À suivre pour celui de la LNH…;
  • Joueurs autonomes: «Il ne reste pas grand-chose» pour les Canadiens;
  • Pourquoi la LNH a autant de succès en Allemagne?

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