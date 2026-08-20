Nouveau contrat pour Crosby à Pittsburgh?

Déjà, lors de la saison dernière, plusieurs observateurs se demandaient si Sidney Crosby allait quitter les Penguins de Pittsburgh. La question demeure pertinente à l'aube de la prochaine saison.
Écoutez Antoine Roussel à ce sujet et plusieurs autres en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Crosby, à 39 ans, va-t-il signer une prolongation de contrat avec les Penguins?;
- «On veut s’assurer que Crosby reste là»;
- «C’est le genre de joueur qu’on veut en reconstruction»;
- Crosby pourrait-il être le deuxième joueur à atteindre les 2000 points dans l’histoire de la LNH?
- Marc-André Fleury sera intronisé au Temple de la renommée des Penguins. À suivre pour celui de la LNH…;
- Joueurs autonomes: «Il ne reste pas grand-chose» pour les Canadiens;
- Pourquoi la LNH a autant de succès en Allemagne?