Nouveau contrat pour Crosby à Pittsburgh?

Déjà, lors de la saison dernière, plusieurs observateurs se demandaient si Sidney Crosby allait quitter les Penguins de Pittsburgh. La question demeure pertinente à l'aube de la prochaine saison.

Écoutez Antoine Roussel à ce sujet et plusieurs autres en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés