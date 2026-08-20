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Entrée en matière d'Alexis Sanchez

Un missile de Noah Streit donne la victoire au CF Montréal

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 août 2026 18:46

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Patrice Bernier
Patrice Bernier
Un missile de Noah Streit donne la victoire au CF Montréal
Noah Streit réagit à son but. / AP/Paul Vernon

Le CF Montréal a remporté une victoire de 2-1 contre le Crew de Columbus, mercredi, grâce à un but spectaculaire de Noah Streit.

Et Streit a sauvé la peau de son gardien, Thomas Gillier, qui avait accordé un but atroce plus tôt dans la rencontre.

Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, de commenter cette victoire, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Un «missile» de Noah Streit donne une victoire au CF Montréal;
  • Thomas Gillier a commis une bourde que l'on va revoir longtemps en boucle;
  • Cette victoire est-elle un point de bascule pour le CF Montréal?;
  • Une bonne entrée en matière pour Alexis Sanchez;
  • Des rumeurs évoquent un transfert de Nathan Saliba au Villarreal CF pour 6 millions d’euros.

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