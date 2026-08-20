Entrée en matière d'Alexis Sanchez

Le CF Montréal a remporté une victoire de 2-1 contre le Crew de Columbus, mercredi, grâce à un but spectaculaire de Noah Streit.

Et Streit a sauvé la peau de son gardien, Thomas Gillier, qui avait accordé un but atroce plus tôt dans la rencontre.

Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, de commenter cette victoire, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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