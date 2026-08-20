Entente entre La LNH et le Bayern Munich

La Ligue nationale de hockey a les yeux sur l'Allemagne. On a annoncé qu'on présenterait des matchs lors de la saison 2027-2028. Il y a également une entente entre la LNH et le club Bayern Munich (soccer) pour développer le hockey.
Mais qu'est ce qu'il y a derrière tout ça pour la Ligue nationale de hockey, dans cette idylle entre les deux ligues?
Écoutez Luc Dupont, professeur de communication à l'Université d'Ottawa et chercheur associé à l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques, avec Meeker Guerrier.
Les sujets discutés
- La LNH s'associe au Bayern Munich pour accroître sa visibilité grâce aux 165 millions d’abonnés du club sur les réseaux sociaux;
- Luc Dupont souligne que la LNH cherche à développer sa popularité en Europe, notamment via la diffusion en continu, après avoir stagné en Amérique du Nord et manqué des opportunités aux Jeux olympiques;
- À l'inverse, la NBA multiplie les collaborations avec des clubs européens comme Real Madrid et le Paris Saint-Germain;
- Paris et la France ne sont pas sur la liste des marchés potentiels de la LNH.