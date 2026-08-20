Entente entre La LNH et le Bayern Munich

La Ligue nationale de hockey a les yeux sur l'Allemagne. On a annoncé qu'on présenterait des matchs lors de la saison 2027-2028. Il y a également une entente entre la LNH et le club Bayern Munich (soccer) pour développer le hockey.

Mais qu'est ce qu'il y a derrière tout ça pour la Ligue nationale de hockey, dans cette idylle entre les deux ligues?

Écoutez Luc Dupont, professeur de communication à l'Université d'Ottawa et chercheur associé à l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques, avec Meeker Guerrier.

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