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Producteurs de lait du Québec

«On a beaucoup concédé et on est inquiet pour la suite des négociations»

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Entendu dans

La commission

le 20 août 2026 12:37

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«On a beaucoup concédé et on est inquiet pour la suite des négociations»
Alain Brassard, président par intérim des producteurs de lait du Québec, exprime des inquiétudes sur l'accès au marché canadien et souligne l'importance des 4000 fermes laitières québécoises, représentant 50% des producteurs canadiens, pour la souveraineté alimentaire et l'économie locale. / La Presse Canadienne

De retour à Washington pour poursuivre les négociations commerciales avec les États-Unis, le ministre fédéral Dominic LeBlanc a affirmé que la gestion de l'offre et les producteurs laitiers canadiens seront bien protégés.

Malgré ces propos rassurants, l'incertitude demeure vive du côté des agriculteurs, qui craignent de nouvelles concessions dans le secteur laitier.

Écoutez le président par intérim des Producteurs de lait du Québec, Alain Brassard, à ce sujet, jeudi, lors de l'émission La commission.

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