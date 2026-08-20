De retour à Washington pour poursuivre les négociations commerciales avec les États-Unis, le ministre fédéral Dominic LeBlanc a affirmé que la gestion de l'offre et les producteurs laitiers canadiens seront bien protégés.

Malgré ces propos rassurants, l'incertitude demeure vive du côté des agriculteurs, qui craignent de nouvelles concessions dans le secteur laitier.

Écoutez le président par intérim des Producteurs de lait du Québec, Alain Brassard, à ce sujet, jeudi, lors de l'émission La commission.