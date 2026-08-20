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Entente pour éviter de nouveaux droits de douane

«Carney a déjà tout cédé pour plaire aux Américains» -Yves-François Blanchet

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Entendu dans

La commission

le 20 août 2026 12:37

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Carney a déjà tout cédé pour plaire aux Américains» -Yves-François Blanchet
Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet / Adrian Wyld/La Presse Canadienne

Alors que le ministre responsable des relations entre le Canada et les États-Unis, Dominic LeBlanc, est reparti à Washington pour poursuivre les négociations en vue d’une entente tarifaire, le doute demeure.

Les secteurs de l’aluminium, de l’acier, mais aussi de l’automobile pourraient tout de même écoper de sanctions malgré un accord.

Écoutez le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, réagir aux négociations avec les États-Unis, jeudi, à l’émission La commission.

Le chef du Bloc québécois craint que les répercussions sur le Québec soient importantes et appelle le premier ministre Mark Carney à ne pas signer l’entente si c'est le cas.

«J’ai même envie de dire à monsieur Carney: “Si tout ça est sur la table, ne signez pas ça, parce que le Québec serait clairement la monnaie d'échange pour réduire les impacts de l'entente sur l'Ontario ou sur l'Ouest canadien.”»

Yves-François Blanchet

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