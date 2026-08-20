Entente pour éviter de nouveaux droits de douane

Alors que le ministre responsable des relations entre le Canada et les États-Unis, Dominic LeBlanc, est reparti à Washington pour poursuivre les négociations en vue d’une entente tarifaire, le doute demeure.

Les secteurs de l’aluminium, de l’acier, mais aussi de l’automobile pourraient tout de même écoper de sanctions malgré un accord.

Écoutez le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, réagir aux négociations avec les États-Unis, jeudi, à l’émission La commission.

Le chef du Bloc québécois craint que les répercussions sur le Québec soient importantes et appelle le premier ministre Mark Carney à ne pas signer l’entente si c'est le cas.