Légère amélioration

La durée médiane de séjour dans les urgences du Québec s'est établie à 5 heures et 12 minutes au cours de la dernière année.

Bien qu'il s'agisse d'une légère baisse de 11 minutes par rapport à l'année précédente, ce temps d'attente représente tout de même une augmentation de 41 minutes depuis 2018.

De fortes disparités régionales persistent à travers la province. Alors que la Gaspésie affiche les meilleurs résultats avec une médiane de 3 heures et 22 minutes, Laval enregistre la pire performance avec 7 heures et 49 minutes d'attente.

Écoutez le vice-président aux communications à l'Institut économique de Montréal (IEDM), Renaud Brossard, à ce sujet, jeudi, lors de l'émission La commission.