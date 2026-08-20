Un impact économique majeur malgré les coûts

La Société d'État Alto avance dans la planification du projet de train à grande vitesse (TGV) dans le corridor Québec-Toronto.

Une nouvelle analyse économique démontre qu'un réseau à grande vitesse permettrait de réduire de moitié les temps de déplacement entre les grandes villes, créant ainsi un effet d'agglomération qui stimulerait significativement la productivité et la compétitivité du pays.

Face aux réticences sur les coûts élevés du TGV, évalués pour l'instant entre 60 et 90 milliards de dollars, Alto soutient que ce mode de transport transformera fondamentalement la dynamique économique et sociale de la région.

L'entreprise prévoit d'ailleurs déposer un plan d'affaires avec des chiffres actualisés vers le milieu de l'année 2027.

Écoutez le vice-président, Stratégie et développement chez Alto, Laurent Therrien, à ce sujet, jeudi, lors de l'émission La commission.