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210 000 inscrits à la rentrée

Les cégeps débordent: des refus dans des domaines en manque de main-d'œuvre

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Entendu dans

La commission

le 20 août 2026 13:49

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les cégeps débordent: des refus dans des domaines en manque de main-d'œuvre
Le réseau collégial du Québec fait face à une augmentation record de ses étudiants avec plus de 210 000 inscrits à la rentrée. / S Fanti/peopleimages.com / Adobe Stock

Le réseau collégial du Québec fait face à une augmentation record de ses étudiants avec plus de 210 000 inscrits à la rentrée.

Portée par la génération du mini baby-boom de 2007-2011, cette croissance devrait se maintenir jusqu'en 2031, provoquant une pression majeure sur les établissements de la province.

C'est ce que rapporte Marie Monpetit, PDG de la Fédération des cégeps, à l'émission La commission jeudi. 

Écoutez ses explications au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

Cette hausse des inscriptions, qui montre un intérêt envers les études supérieures chez les jeunes Québécois, nuit toutefois à l'admission dans des domaines en forte pénurie de main-d'œuvre, à l'image du Cégep de l'Outaouais, qui a dû refuser environ 800 demandes, principalement en santé.

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