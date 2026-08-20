L'effet «Mike chez RONA»

Une campagne publicitaire bien ciblée peut transformer le bilan financier d'un commerce.

C'est ce qu'a constaté la quincaillerie RONA située sur le boulevard des Laurentides, qui a vu son chiffre d'affaires bondir de 72% après l'offensive publicitaire lancée par l'entreprise dans les dernières années.

Alors que l'achalandage était en baisse avant cette initiative, cet établissement a su renverser la vapeur et attirer de nouveau la clientèle.

Écoutez les animateurs, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, à ce sujet, jeudi, lors de l'émission La commission.

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