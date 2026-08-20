À la suite des tensions commerciales et de l'imposition de tarifs douaniers, le retrait de l'alcool américain des tablettes de la SAQ continue de faire jaser.

Selon un sondage mené auprès de nos auditeurs, une écrasante majorité de 91% des répondants affirme qu'elle n'achètera pas de produits alcoolisés en provenance des États-Unis si ceux-ci effectuent un retour sur le marché.

Bien qu'elle comprenne la réaction du public, la sommelière, Jessica Harnois, invite à nuancer le débat d'un point de vue commercial pour éviter de lourdes pertes financières liées aux inventaires déjà acquis par la société d'État.

Elle souligne également que cette situation a créé une vitrine exceptionnelle pour la mise en valeur des vignobles locaux.

Écoutez la sommelière et femme d'affaires, Jessica Harnois, à ce sujet, jeudi, lors de l'émission L'instinct Marie-Eve.