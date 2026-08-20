Politique québécoise

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, propose de couper 47 milliards de dollars sur cinq ans dans le fonctionnement de l'État.

Or, le chroniqueur Luc Ferrandez remet sérieusement en doute la faisabilité et la pertinence d'une telle mesure.

Selon lui, sabrer à l'aveugle dans la fonction publique participe à un «malheur collectif» en alimentant l'idée préconçue que l'État est uniquement géré par des profiteurs.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez par rapport à la proposition du chef du Parti conservateur du Québec.