Témoignage d’une femme atteinte du cancer

Le témoignage de Chantal Martel publié dans La Presse au début de la semaine a fait grand bruit. Atteinte d’un cancer du sein de stade 4, elle poursuit sa recherche du grand amour.

Malheureusement, sa maladie reste un frein dans sa quête. Inscrite sur les applications de rencontre, elle raconte qu’on lui pose trop fréquemment des questions blessantes en lien avec sa maladie.

Écoutez le témoignage de Chantal Martel, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.