Le Parti québécois s’engage à ne pas tenir de référendum tant que Donald Trump sera président.

C'est ce que révèle mardi matin le chef de la formation politique, Paul Saint-Pierre Plamondon, sur les réseaux sociaux.

Il confirme donc qu'il consultera les Québécois sur l’indépendance lors de son premier mandat s’il est élu.

Paul Saint-Pierre Plamondon dit qu'un enjeu aussi crucial que celui de l’avenir politique du Québec exige des conditions qui permettent un débat éclairé et serein.

Selon lui, un président imprévisible nuirait au processus et à la qualité du débat sur notre avenir comme nation.