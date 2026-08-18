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Tant que Donald Trump sera président

Le PQ s’engage à ne pas tenir de référendum avant 2029

par 98.5 | Modifié le 18 août 2026 à 11:47

Le PQ s’engage à ne pas tenir de référendum avant 2029
Le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon s’engage à ne pas tenir de référendum avant 2029. / Jacques Boissinot/La Presse canadienne

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Le Parti québécois s’engage à ne pas tenir de référendum tant que Donald Trump sera président.

C'est ce que révèle mardi matin le chef de la formation politique, Paul Saint-Pierre Plamondon, sur les réseaux sociaux.

Il confirme donc qu'il consultera les Québécois sur l’indépendance lors de son premier mandat s’il est élu.

Paul Saint-Pierre Plamondon dit qu'un enjeu aussi crucial que celui de l’avenir politique du Québec exige des conditions qui permettent un débat éclairé et serein.

Selon lui, un président imprévisible nuirait au processus et à la qualité du débat sur notre avenir comme nation.

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