Défaite historique de la CAQ: analyse d'une chute électorale retentissante

Au lendemain d'un scrutin qualifié d'historique au Québec, les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur la défaite foudroyante de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

Marquée par une déconfiture complète et la perte de plusieurs sièges clés — dont celui de la ministre Christine Fréchette dans Trois-Rivières —, la CAQ cède le pouvoir alors que le nouveau premier ministre, Paul St-Pierre Plamondon, amorce déjà sa transition.

Qu'est-ce qui explique l'effondrement du parti fondé par François Legault?

Écoutez l'analyse de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, en ouverture de La commission mardi midi.