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Scrutin historique

«Si ça va mal dans les premiers mois, plusieurs sièges pourraient leur échapper»

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Entendu dans

La commission

le 6 octobre 2026 12:34

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Si ça va mal dans les premiers mois, plusieurs sièges pourraient leur échapper»
Le Parti québécois a remporté la victoire avec 28 % des votes. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Pour la toute première fois depuis la Confédération, aucun parti n'a réussi à atteindre la barre des 30 % des voix lors d'une élection générale.

Au lendemain d'une soirée électorale palpitante, le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon forme un gouvernement minoritaire avec 59 sièges, dans ce que l'analyste politique Philippe J. Fournier qualifie d'élection véritablement historique.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe J. Fournier à ce sujet, mardi, lors de l'émission La commission.

Le spécialiste souligne à quel point les marges de victoire ont été particulièrement serrées à travers la province.

Avec un paysage électoral fortement divisé par région et des écarts minimes dans plusieurs circonscriptions, il anticipe une grande instabilité politique et estime que les 18 prochains mois seront décisifs pour l'avenir du gouvernement.

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