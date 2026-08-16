Chronique culturelle

La chanteuse Selena Gomez, sa mère et l'entrepreneure Daniella Pierson sont depuis récemment visées par une importante poursuite judiciaire concernant leur entreprise Wondermind, fondée en 2021 pour briser les tabous entourant la santé mentale.

Des investisseurs y ayant injecté plus d'un million de dollars allèguent que l'implication de la star n'a pas été à la hauteur des promesses et que des projets clés, comme le lancement d'une application mobile, n'ont jamais vu le jour.

Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée faire le point dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.