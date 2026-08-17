La commission est de retour

Nathalie Normandeau se confie sur la rupture de son boycottage des États-Unis
Après sept semaines d'absence, Nathalie Normandeau a profité de son retour au micro aux côtés de Luc Ferrandez pour faire une grande confidence. Alors qu'elle affirmait fermement boycotter les États-Unis tant que Donald Trump y serait président, la coanimatrice a avoué avoir franchi la frontière américaine durant ses vacances. Ce détour par Seattle pour assister à un match de baseball visait d'abord à faire plaisir à son conjoint. Elle constate qu'elle s'était ennuyée des États-Unis.
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