Coupe du monde de soccer

Le Canada a marqué l’histoire mercredi en remportant le premier match de son histoire lors de son second match de la Coupe du monde contre le Qatar.

Les joueurs sont allés chercher toute une victoire en marquant 6 buts et en blanchissant leur adversaire.

La partie a été entachée par la grave blessure au tibia qu’a subie Ismaël Koné, qui devra être écarté pour une convalescence d’au moins 6 mois.

Écoutez le journaliste sportif Jérémy Filosa revenir sur la performance du Canada à la Coupe du monde, vendredi, à La commission.