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Coupe du monde de soccer

Victoire du Canada 6-0: «On ne pouvait rien demander de plus»

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Entendu dans

La commission

le 19 juin 2026 14:47

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Victoire du Canada 6-0: «On ne pouvait rien demander de plus»
Nathan Saliba a montré le chandail d'Ismaël Koné à la foule et lui a dédié son but après qu'il soit sorti du match sur blessure. / AP Photo/Abbie Parr

Le Canada a marqué l’histoire mercredi en remportant le premier match de son histoire lors de son second match de la Coupe du monde contre le Qatar.

Les joueurs sont allés chercher toute une victoire en marquant 6 buts et en blanchissant leur adversaire.

La partie a été entachée par la grave blessure au tibia qu’a subie Ismaël Koné, qui devra être écarté pour une convalescence d’au moins 6 mois.

Écoutez le journaliste sportif Jérémy Filosa revenir sur la performance du Canada à la Coupe du monde, vendredi, à La commission.

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