Chronique sportive

C'est un matin historique pour le sport canadien avec la qualification automatique des femmes et des hommes en flag football aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028, les tout premiers à présenter cette discipline.

Cette qualification a été possible grâce à l'excellente performance des deux équipes aux Championnats du monde de flag football en Allemagne. L'équipe masculine a remporté la médaille de bronze et les femmes s'apprêtent à se battre pour l'or face aux Américaines.

Écoutez la chroniqueuse sportive Geneviève Tardif faire le point, dimanche matin, au micro de Jean-François Baril.