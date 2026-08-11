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Lunettes à assistance d'écoute

«C'est une aide auditive pour les gens qui ne veulent pas d'aide auditive»

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 11 août 2026 10:39

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Alain McKenna
Alain McKenna
«C'est une aide auditive pour les gens qui ne veulent pas d'aide auditive»
Alain McKenna / Cogeco Média

Alors que les prothèses auditives traditionnelles sont souvent très coûteuses et perçues comme un signe de vieillissement, de nouvelles options technologiques voient le jour.

Le géant de l'optique EssilorLuxottica propose notamment sous sa marque Nuance Audio des lunettes équipées d'un système d'amplification sonore discret, conçu pour aider les gens à mieux saisir la voix de leurs interlocuteurs dans les milieux bruyants.

Écoutez le journaliste à La Presse, Alain Mckenna, à ce sujet, mardi, lors de l'émission L'effet Lavallée.

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