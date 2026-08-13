Nouveau rôle d'importance

Connu du grand public pour sa carrière artistique au sein des Cowboys Fringants, Jérôme Dupras assume désormais de nouvelles fonctions. Récemment nommé scientifique en chef du Québec, le chercheur et professeur aborde ce rôle avec passion et détermination.

Il a pour mission de conseiller le gouvernement, de promouvoir l'excellence de la recherche et d'assurer le rayonnement de la science québécoise à l'échelle internationale.

Écoutez Jérôme Dupras faire le point sur son parcours et ses nouvelles fonctions, ce jeudi, à l'émission de Philippe Cantin.