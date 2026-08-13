 Aller au contenu
Regroupement Partage

Opération Sac à dos: équiper 12 000 enfants pour la rentrée

par 98.5

0:00
6:37

Entendu dans

Cantin le matin

le 13 août 2026 09:45

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Opération Sac à dos: équiper 12 000 enfants pour la rentrée
Pour la 25e édition de l'Opération Sac à dos, Regroupement Partage déploie 30 points de service à travers le Québec afin d'offrir des fournitures scolaires de qualité à 12 000 enfants dans le besoin. / Rawpixel.com / Adobe Stock

Pour la 25e édition de l'Opération Sac à dos, Regroupement Partage déploie 30 points de service à travers le Québec, afin d'offrir des fournitures scolaires de qualité à 12 000 enfants dans le besoin.

Alors que l'inflation fragilise les finances de nombreux ménages, l'organisme ne compte que sur la générosité du public et des fondations pour financer ce programme de 1,5 million de dollars.

Écoutez la directrice générale du Regroupement Partage, Anne-Marie Éthier, faire le point jeudi à Cantin le matin

Vous aimerez aussi

Caisse de dépôt et placement du Québec: des rendements en deçà des attentes
Le Québec maintenant
Caisse de dépôt et placement du Québec: des rendements en deçà des attentes
0:00
4:02
Tarifs de Trump: des milliers d'emplois dans l'industrie de la mode en péril
Le midi
Tarifs de Trump: des milliers d'emplois dans l'industrie de la mode en péril
0:00
12:36
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
Koriass prêt pour la SuperFrancoFête avec Loud
Rattrapage
Limoilou, les Plaines et les «rap battles»
Koriass prêt pour la SuperFrancoFête avec Loud
Développement de l’IA: Bernie Sanders et Yoshua Bengio demandent une pause
Rattrapage
Immédiatement
Développement de l’IA: Bernie Sanders et Yoshua Bengio demandent une pause
«C'est un rêve devenu réalité... à 20 minutes de chez mes parents»
Rattrapage
À Montréal, après une carrière internationale
«C'est un rêve devenu réalité... à 20 minutes de chez mes parents»
Jérôme Dupras: des Cowboys Fringants au scientifique en chef du Québec
Rattrapage
Nouveau rôle d'importance
Jérôme Dupras: des Cowboys Fringants au scientifique en chef du Québec
Rachat des Lakers: l'ombre de la famille Trump sur la transaction
Rattrapage
L'équipe de la NBA vendue pour 12,5 G$
Rachat des Lakers: l'ombre de la famille Trump sur la transaction
Où sont passés les chroniqueurs fédéralistes dans les médias québécois?
Rattrapage
Surreprésentation des voix souverainistes?
Où sont passés les chroniqueurs fédéralistes dans les médias québécois?
Cliniques médicales: pas plus de rendez-vous malgré l'entente négociée
Rattrapage
Accès aux médecins
Cliniques médicales: pas plus de rendez-vous malgré l'entente négociée
«L'environnement reste une priorité pour la grande majorité des Québécois»
Rattrapage
Équiterre dénonce le bilan de Carney
«L'environnement reste une priorité pour la grande majorité des Québécois»
«On ne peut pas prendre la part du gâteau seul, c'est impossible»
Rattrapage
Les villes veulent plus d'argent
«On ne peut pas prendre la part du gâteau seul, c'est impossible»
«Quelle était l'urgence... à trois semaines des élections?» -Pascal Paradis
Rattrapage
Nouvel accord hydroélectrique Churchill Falls
«Quelle était l'urgence... à trois semaines des élections?» -Pascal Paradis
«On ne veut pas juste le statu quo, on veut incarner le changement»
Rattrapage
Une élection charnière pour Québec solidaire
«On ne veut pas juste le statu quo, on veut incarner le changement»
«Naviguer entre ces deux missions-là, ça a toujours été le défi de La Caisse»
Rattrapage
Croître l'épargne, appuyer l'économie locale
«Naviguer entre ces deux missions-là, ça a toujours été le défi de La Caisse»
«Peut-être que le choix de Carney pour l'élection, c'est Christine Fréchette»
Rattrapage
Pourquoi Ottawa s'est-il mêlé de Churchill Falls?
«Peut-être que le choix de Carney pour l'élection, c'est Christine Fréchette»
Vente record des Lakers: une transaction géante secoue la NBA
Rattrapage
Basketball
Vente record des Lakers: une transaction géante secoue la NBA