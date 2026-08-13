Pour la 25e édition de l'Opération Sac à dos, Regroupement Partage déploie 30 points de service à travers le Québec, afin d'offrir des fournitures scolaires de qualité à 12 000 enfants dans le besoin.

Alors que l'inflation fragilise les finances de nombreux ménages, l'organisme ne compte que sur la générosité du public et des fondations pour financer ce programme de 1,5 million de dollars.

Écoutez la directrice générale du Regroupement Partage, Anne-Marie Éthier, faire le point jeudi à Cantin le matin.