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Chronique financière

Retraite: «Les Québécois ne veulent pas prendre beaucoup de risques»

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 10 août 2026 07:48

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Retraite: «Les Québécois ne veulent pas prendre beaucoup de risques»
Les Québécois évitent le risque dans la gestion de leur finance personnelle. / Adobe Stock - Farknot Architect

Le chroniqueur financier Alexandre Leblond se penche sur la planification de la retraite au Québec, en abordant la faible tolérance au risque des Québécois par rapport à leurs épargnes.

Ce dernier propose des pistes de réflexion pour prévoir ses investissements et évaluer le niveau de risque qui nous convient. Notamment, il met de l'avant l'importance d'une planification financière rigoureuse avec des objectifs précis.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, lundi, à Cantin le matin.

«Je trouve ça intéressant parce que le Québec, historiquement, n'est pas la capitale mondiale de la prise de risque. Les Québécois ne sont pas un peuple qui veut prendre beaucoup de risques. Quand tu regardes ce qu'on fait avec nos placements, on investit plus dans des CPG que le reste du Canada.»

Alexandre Leblond

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