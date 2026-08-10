Le chroniqueur financier Alexandre Leblond se penche sur la planification de la retraite au Québec, en abordant la faible tolérance au risque des Québécois par rapport à leurs épargnes.

Ce dernier propose des pistes de réflexion pour prévoir ses investissements et évaluer le niveau de risque qui nous convient. Notamment, il met de l'avant l'importance d'une planification financière rigoureuse avec des objectifs précis.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, lundi, à Cantin le matin.