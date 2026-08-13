L'équipe de la NBA vendue pour 12,5 G$

Une transaction historique secoue le monde du sport professionnel: la vente des Lakers de Los Angeles pour la somme astronomique de 12,5 milliards de dollars.

Acquis par un groupe mené par Josh Kushner — frère du gendre de Donald Trump — et Bob Iger, ancien patron de Disney, l'événement suscite un véritable déluge de réactions.

En entretien avec Philippe Cantin, le correspondant à Hollywood Henry Arnaud analyse les dessous de cette vente conclue par Mark Walter, un propriétaire sous enquête...

Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, donner tous les détails, jeudi à Cantin le matin.