Pourquoi Ottawa s'est-il mêlé de Churchill Falls?

Une entente historique aurait été conclue entre le Québec et Terreneuve-et-Labrador concernant le développement hydroélectrique de Churchill Falls.

Bien que les détails officiels n'aient pas encore été révélés, la fuite de cette nouvelle par le gouvernement fédéral soulève des questions sur les motivations politiques derrière cette annonce précipitée à l'approche des élections québécoises...

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger analyser l'angle de cette annonce au micro de Philippe Cantin jeudi matin.