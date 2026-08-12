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Rentrée radio de Paul Arcand

Actualité et balado: «C'est la routine qui reprend»

par 98.5

0:00
11:29

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 août 2026 17:00

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Paul Arcand
Paul Arcand

et autres

Actualité et balado: «C'est la routine qui reprend»
Paul Arcand / Cogeco Média

De retour avec ses balados et sa revue de presse quotidienne, Paul Arcand s'est confié sur son été et sur les sujets d'actualité qui l'ont particulièrement marqué.

L'animateur s'est entre autres exprimé sur les phénomènes météorologiques extrêmes survenus en Europe au cours des dernières semaines.

Il a également abordé son nouveau projet documentaire intitulé Secoué, réalisé avec Nathalie Bibeau et prévu pour octobre 2027 sur Crave, qui plonge dans les coulisses des opérations policières «Monsieur Big».

De plus, Paul Arcand, Alain Crête et Catherine Brisson se retrouveront pour le balado, On n'a pas tout dit, dès le 11 septembre.

Écoutez l’animateur, Paul Arcand, à ce sujet, mercredi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

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