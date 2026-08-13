Une élection charnière pour Québec solidaire

À l'approche du déclenchement officiel de la campagne électorale en vue du scrutin du 5 octobre prochain, la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, se dit prête et enthousiaste à l'idée d'affronter son premier débat des chefs.

Déterminée à présenter une alternative ambitieuse et réaliste face à l'indécision des électeurs, elle souhaite faire de la revalorisation des services publics et du coût de la vie le cœur de son engagement.

Écoutez Ruba Ghazal faire le point, jeudi matin, à l'émission de Philippe Cantin.