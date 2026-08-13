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Une élection charnière pour Québec solidaire

«On ne veut pas juste le statu quo, on veut incarner le changement»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 13 août 2026 07:57

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«On ne veut pas juste le statu quo, on veut incarner le changement»
Ruba Ghazal / Cogeco Média

À l'approche du déclenchement officiel de la campagne électorale en vue du scrutin du 5 octobre prochain, la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, se dit prête et enthousiaste à l'idée d'affronter son premier débat des chefs. 

Déterminée à présenter une alternative ambitieuse et réaliste face à l'indécision des électeurs, elle souhaite faire de la revalorisation des services publics et du coût de la vie le cœur de son engagement.

Écoutez Ruba Ghazal faire le point, jeudi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

«Ce qui nous démarque beaucoup, c'est à quel point on est différent des autres dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on se démarque parce qu'on ne veut pas juste le statu quo, on veut incarner le changement.» 

Ruba Ghazal

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