La directrice générale du Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), Sylvie Tremblay, exprime sa vive déception face au manque d'accès aux médecins de famille.

Malgré les récentes ententes entre le gouvernement et les médecins omnipraticiens, les plages horaires offertes le soir, les week-ends et les jours fériés demeurent extrêmement limitées, atteignant à peine 5 % à 6 % les fins de semaine.

Cette situation pousse de nombreux usagers vers des urgences déjà débordées.

Écoutez Sylvie Tremblay, présidente du Regroupement provincial des comités d'usagers, jeudi matin au micro de Philippe Cantin.