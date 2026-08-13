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Accès aux médecins

Cliniques médicales: pas plus de rendez-vous malgré l'entente négociée

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Entendu dans

Cantin le matin

le 13 août 2026 08:35

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Cliniques médicales: pas plus de rendez-vous malgré l'entente négociée
Le manque d'accès aux médecins de famille pousse de nombreux usagers vers des urgences déjà débordées. / Pascal Huot/ Adobe Stock

La directrice générale du Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), Sylvie Tremblay, exprime sa vive déception face au manque d'accès aux médecins de famille. 

Malgré les récentes ententes entre le gouvernement et les médecins omnipraticiens, les plages horaires offertes le soir, les week-ends et les jours fériés demeurent extrêmement limitées, atteignant à peine 5 % à 6 % les fins de semaine.

Cette situation pousse de nombreux usagers vers des urgences déjà débordées.

Écoutez Sylvie Tremblay, présidente du Regroupement provincial des comités d'usagers, jeudi matin au micro de Philippe Cantin. 

«Quand vous êtes malade, vous avez quelque chose, est-ce que vous choisissez votre heure? Non. [...] Le réseau de la santé, ça doit être accessible et pour des personnes âgées et vulnérables, le plus de plages offertes possible.»

Sylvie Tremblay

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