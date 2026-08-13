Nouvel accord hydroélectrique Churchill Falls

Un nouvel accord se dessine entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador concernant la centrale hydroélectrique de Churchill Falls.

L'entente actuelle se terminant en 2041, la perspective de cette révision suscite des réactions opposées au micro de Philippe Cantin.

Le Parti québécois craint que la ministre Christine Fréchette ne se précipite pour des motifs électoraux, risquant de faire des concessions défavorables au Québec.

Écoutez Pascal Paradis, député du Parti québécois, partager l'avis du PQ à ce sujet, jeudi à Cantin le matin.