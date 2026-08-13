Basketball

Une transaction historique secoue la NBA.

Seulement 14 mois après avoir acheté les Lakers de Los Angeles pour 10 milliards $, le propriétaire Mark Walter s'apprête à revendre l'équipe pour la somme record de 12,5 milliards $.

Les acheteurs pressentis sont Joshua Kushner, frère de Jared Kushner et beau-frère de Donald Trump, ainsi que Bob Iger, l'ancien grand patron de Disney.

Cette vente intervient alors que Mark Walter fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale américaine visant certaines de ses entreprises.

La transaction devra toutefois être officiellement approuvée par le conseil d'administration de la NBA, lors d'une réunion prévue le mois prochain à New York.

Écoutez la chroniqueuse sports, Daphnée Malboeuf, faire le point à Cantin le matin jeudi.