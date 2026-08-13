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Croître l'épargne, appuyer l'économie locale

«Naviguer entre ces deux missions-là, ça a toujours été le défi de La Caisse»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 13 août 2026 07:33

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
«Naviguer entre ces deux missions-là, ça a toujours été le défi de La Caisse»
Alexandre Leblond / Cogeco Média

Alors que La Caisse dévoile ses plus récents résultats financiers, Alexandre Leblond revient sur les origines de l'institution née pendant la Révolution tranquille. 

Imaginée dans les années 1960 sous l'impulsion de Jacques Parizeau, la Caisse de dépôt et placement du Québec avait pour mission initiale de regrouper divers fonds pour en faire un levier de développement économique francophone. 

Le chroniqueur économique décortique le double mandat de l'institution — faire fructifier l'épargne tout en appuyant l'économie locale — ainsi que les défis de gestion de risque et le bilan de ses rendements à long terme.

Écoutez la chronique économique d'Alexandre Leblond, jeudi matin au micro de Philippe Cantin. 

«Parizeau s'est rendu compte que, dans les finances du Québec, il y avait un paquet de fonds inutiles [...] Si on met ça ensemble, on a peut-être une force de frappe économique.»

Alexandre Leblond

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