Surreprésentation des voix souverainistes?

Dans un texte publié sur la plateforme Substack, l'analyste de politiques publiques Patrick Déry souligne un phénomène pour le moins particulier: l'absence des chroniques fédéralistes dans les médias.

Alors que les sondages disent que près de deux tiers des Québécois voteraient «non» à un référendum sur l'indépendance, les voix souverainistes demeurent nettement plus actives et représentées parmi les chroniqueurs vedettes des grands journaux québécois.

Écoutez l'analyste de politiques publiques Patrick Déry se pencher sur la question, jeudi, à Cantin le matin.