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Surreprésentation des voix souverainistes?

Où sont passés les chroniqueurs fédéralistes dans les médias québécois?

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 13 août 2026 08:44

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Patrick Déry
Patrick Déry
Où sont passés les chroniqueurs fédéralistes dans les médias québécois?
Patrick Déry / Cogeco Média

Dans un texte publié sur la plateforme Substack, l'analyste de politiques publiques Patrick Déry souligne un phénomène pour le moins particulier: l'absence des chroniques fédéralistes dans les médias.

Alors que les sondages disent que près de deux tiers des Québécois voteraient «non» à un référendum sur l'indépendance, les voix souverainistes demeurent nettement plus actives et représentées parmi les chroniqueurs vedettes des grands journaux québécois.

Écoutez l'analyste de politiques publiques Patrick Déry se pencher sur la question, jeudi, à Cantin le matin.

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