 Aller au contenu
Équiterre dénonce le bilan de Carney

«L'environnement reste une priorité pour la grande majorité des Québécois»

par 98.5

0:00
5:15

Entendu dans

Cantin le matin

le 13 août 2026 08:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«L'environnement reste une priorité pour la grande majorité des Québécois»
Équiterre dénonce le bilan environnemental de Mark Carney / Équiterre

L'organisme Équiterre a lancé une campagne choc en projetant des slogans percutants sur plusieurs édifices de Montréal afin de dénoncer les récentes décisions du gouvernement de Mark Carney.

Réintroduction de certains pesticides, coupes dans le budget du transport collectif, annonce d'un oléoduc et exemptions d'évaluations environnementales: le directeur général d'Équiterre, Daniel Rotman, déplore vivement ces mesures qu'il juge rétrogrades.

Écoutez le directeur général d'Équiterre, Daniel Rotman, faire le point, jeudi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Malgré le contexte économique difficile et la crise du coût de la vie, M. Rotman rappelle que l'urgence climatique ne doit pas être reléguée au second plan

Vous aimerez aussi

Un premier cas de rage du raton laveur confirmé dans le Centre-du-Québec
Le midi
Un premier cas de rage du raton laveur confirmé dans le Centre-du-Québec
0:00
5:33
Pression citoyenne réussie: le service d'obstétrique rouvrira à Lac-Mégantic
Le midi
Pression citoyenne réussie: le service d'obstétrique rouvrira à Lac-Mégantic
0:00
9:29
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
Opération Sac à dos: équiper 12 000 enfants pour la rentrée
Rattrapage
Regroupement Partage
Opération Sac à dos: équiper 12 000 enfants pour la rentrée
Koriass prêt pour la SuperFrancoFête avec Loud
Rattrapage
Limoilou, les Plaines et les «rap battles»
Koriass prêt pour la SuperFrancoFête avec Loud
Développement de l’IA: Bernie Sanders et Yoshua Bengio demandent une pause
Rattrapage
Immédiatement
Développement de l’IA: Bernie Sanders et Yoshua Bengio demandent une pause
«C'est un rêve devenu réalité... à 20 minutes de chez mes parents»
Rattrapage
À Montréal, après une carrière internationale
«C'est un rêve devenu réalité... à 20 minutes de chez mes parents»
Jérôme Dupras: des Cowboys Fringants au scientifique en chef du Québec
Rattrapage
Nouveau rôle d'importance
Jérôme Dupras: des Cowboys Fringants au scientifique en chef du Québec
Rachat des Lakers: l'ombre de la famille Trump sur la transaction
Rattrapage
L'équipe de la NBA vendue pour 12,5 G$
Rachat des Lakers: l'ombre de la famille Trump sur la transaction
Où sont passés les chroniqueurs fédéralistes dans les médias québécois?
Rattrapage
Surreprésentation des voix souverainistes?
Où sont passés les chroniqueurs fédéralistes dans les médias québécois?
Cliniques médicales: pas plus de rendez-vous malgré l'entente négociée
Rattrapage
Accès aux médecins
Cliniques médicales: pas plus de rendez-vous malgré l'entente négociée
«On ne peut pas prendre la part du gâteau seul, c'est impossible»
Rattrapage
Les villes veulent plus d'argent
«On ne peut pas prendre la part du gâteau seul, c'est impossible»
«Quelle était l'urgence... à trois semaines des élections?» -Pascal Paradis
Rattrapage
Nouvel accord hydroélectrique Churchill Falls
«Quelle était l'urgence... à trois semaines des élections?» -Pascal Paradis
«On ne veut pas juste le statu quo, on veut incarner le changement»
Rattrapage
Une élection charnière pour Québec solidaire
«On ne veut pas juste le statu quo, on veut incarner le changement»
«Naviguer entre ces deux missions-là, ça a toujours été le défi de La Caisse»
Rattrapage
Croître l'épargne, appuyer l'économie locale
«Naviguer entre ces deux missions-là, ça a toujours été le défi de La Caisse»
«Peut-être que le choix de Carney pour l'élection, c'est Christine Fréchette»
Rattrapage
Pourquoi Ottawa s'est-il mêlé de Churchill Falls?
«Peut-être que le choix de Carney pour l'élection, c'est Christine Fréchette»
Vente record des Lakers: une transaction géante secoue la NBA
Rattrapage
Basketball
Vente record des Lakers: une transaction géante secoue la NBA