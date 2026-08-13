Équiterre dénonce le bilan de Carney

L'organisme Équiterre a lancé une campagne choc en projetant des slogans percutants sur plusieurs édifices de Montréal afin de dénoncer les récentes décisions du gouvernement de Mark Carney.

Réintroduction de certains pesticides, coupes dans le budget du transport collectif, annonce d'un oléoduc et exemptions d'évaluations environnementales: le directeur général d'Équiterre, Daniel Rotman, déplore vivement ces mesures qu'il juge rétrogrades.

Écoutez le directeur général d'Équiterre, Daniel Rotman, faire le point, jeudi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Malgré le contexte économique difficile et la crise du coût de la vie, M. Rotman rappelle que l'urgence climatique ne doit pas être reléguée au second plan