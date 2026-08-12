Une nouvelle génération de joueurs s'empare du tableau montréalais à l'Omnium Banque Nationale.

Avec une moyenne d'âge de seulement 22 ans et 4 mois dans le carré d'as, le tournoi affiche son plus jeune dernier carré en Masters 1000 depuis Indian Wells en 2007.

Écoutez la chroniqueuse sports Daphnée Malboeuf faire le point mercredi avec l'animateur Philippe Cantin.

En l'absence des grandes têtes de série, de jeunes talents comme Ben Shelton et Brandon Nakashima saisissent leur chance. Ces performances témoignent de l'émergence d'une relève prometteuse et dynamique qui sait captiver le public.