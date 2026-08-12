Observation sécuritaire: les conseils pour l'éclipse partielle de soleil

Jean-Sébastien Hammal s'est entretenu avec Marie-Michèle Limoges, astrophysicienne et directrice scientifique au Cosmodrome.
À Montréal, l'éclipse solaire partielle a atteint une obscuration maximale de 18 % vers 13 h 45.
Mme Limoges a rappelé les risques de fixer le soleil sans protection homologuée, tout en suggérant des méthodes indirectes comme des passoires.
Bien que certains camps de jour aient gardé leurs enfants à l'intérieur, le Cosmodrome a équipé les siens pour une observation sécurisée.
Une éclipse lunaire suivra à la fin août.
Écoutez Marie-Michèle Limoge, astrophysicienne et directrice scientifique au Cosmodrome, expliquer le tout, mercredi midi.
«On va quand même pouvoir voir un petit croissant de soleil obscurci si on a du matériel pour l'observer, mais on verra pas un changement de luminosité, le ciel ne va pas s'obscurcir par contre.»