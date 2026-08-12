Observation sécuritaire: les conseils pour l'éclipse partielle de soleil

Jean-Sébastien Hammal s'est entretenu avec Marie-Michèle Limoges, astrophysicienne et directrice scientifique au Cosmodrome.

À Montréal, l'éclipse solaire partielle a atteint une obscuration maximale de 18 % vers 13 h 45.

Mme Limoges a rappelé les risques de fixer le soleil sans protection homologuée, tout en suggérant des méthodes indirectes comme des passoires.

Bien que certains camps de jour aient gardé leurs enfants à l'intérieur, le Cosmodrome a équipé les siens pour une observation sécurisée.

Une éclipse lunaire suivra à la fin août.

Écoutez Marie-Michèle Limoge, astrophysicienne et directrice scientifique au Cosmodrome, expliquer le tout, mercredi midi.