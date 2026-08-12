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Observation sécuritaire: les conseils pour l'éclipse partielle de soleil

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 12 août 2026 12:41

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Observation sécuritaire: les conseils pour l'éclipse partielle de soleil
Une éclipse partielle du soleil est visible à Montréal, mercredi en début d'après-midi, avec 18 % de la surface obscurcie vers 13h45. / chungking/ Adobe Stock

Jean-Sébastien Hammal s'est entretenu avec Marie-Michèle Limoges, astrophysicienne et directrice scientifique au Cosmodrome.

À Montréal, l'éclipse solaire partielle a atteint une obscuration maximale de 18 % vers 13 h 45.

Mme Limoges a rappelé les risques de fixer le soleil sans protection homologuée, tout en suggérant des méthodes indirectes comme des passoires.

Bien que certains camps de jour aient gardé leurs enfants à l'intérieur, le Cosmodrome a équipé les siens pour une observation sécurisée.

Une éclipse lunaire suivra à la fin août.

Écoutez Marie-Michèle Limoge, astrophysicienne et directrice scientifique au Cosmodrome, expliquer le tout, mercredi midi. 

«On va quand même pouvoir voir un petit croissant de soleil obscurci si on a du matériel pour l'observer, mais on verra pas un changement de luminosité, le ciel ne va pas s'obscurcir par contre.»

Marie-Michèle Limoge

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