Les actes de vandalisme sur un terrain de tennis fraîchement rénové au coût de 60 000 $ par des jeunes en trottinette électrique remet en lumière ce problème récurent dans les petites municipalités. Pour le maire de Sainte-Brigitte-de-Laval, Mathieu Thomassin, ces actes d'incivilité engendrent un impact financier lourd sur des budgets municipaux déjà limités.

Afin de protéger ces infrastructures financées par les taxes locales, le maire insiste sur la responsabilisation et la sensibilisation des parents. Il propose notamment une approche réparatrice en impliquant directement les jeunes dans la remise en état des dommages causés.

Écoutez Mathieu Thomassin, maire de Sainte-Brigitte-de-Laval, aborder le sujet, mardi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.