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Près de 18 millions de dollars amassés

Fonds Serge Savard: «Je suis très fier de mon implication»

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 10 août 2026 09:07

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Fonds Serge Savard: «Je suis très fier de mon implication»
L’événement réunit d’anciens joueurs et soutient le Fonds Serge Savard, qui a amassé près de 18 millions de dollars pour financer des bourses d’études et relancer le programme de hockey à l’Université de Sherbrooke, incluant une équipe féminine dès l’an prochain. / La Presse Canadienne

Le tournoi de golf L'Invitation Serge Savard est de retour pour une 7e édition au Club de golf Le Mirage.

L'événement célébrera le 40e anniversaire de la conquête de la Coupe Stanley de 1986 par le Canadien de Montréal, réunissant presque l'ensemble des joueurs de cette formation mythique.

Les bénéfices amassés soutiendront le Fonds Serge Savard dédié aux athlètes étudiants de l'Université de Sherbrooke, permettant notamment le relancement du programme de hockey.

Écoutez l'ancien défenseur du Canadien de Montréal, Serge Savard, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Cantin le matin.

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