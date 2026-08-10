Près de 18 millions de dollars amassés

Le tournoi de golf L'Invitation Serge Savard est de retour pour une 7e édition au Club de golf Le Mirage.

L'événement célébrera le 40e anniversaire de la conquête de la Coupe Stanley de 1986 par le Canadien de Montréal, réunissant presque l'ensemble des joueurs de cette formation mythique.

Les bénéfices amassés soutiendront le Fonds Serge Savard dédié aux athlètes étudiants de l'Université de Sherbrooke, permettant notamment le relancement du programme de hockey.

Écoutez l'ancien défenseur du Canadien de Montréal, Serge Savard, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Cantin le matin.