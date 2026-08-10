Campagne électorale

Le Parti québécois poursuit sa stratégie d'ancrage local en recrutant plusieurs figures issues du milieu municipal.

Cette tendance à aller chercher des maires et des conseillers municipaux rappelle une ancienne tradition habituellement associée au Parti libéral du Québec.

Écoutez le chroniqueur politique, Philippe Léger, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Cantin le matin.

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