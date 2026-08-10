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Campagne électorale

Candidats locaux: «Cette tradition là, pour des candidatures, c'est important»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 10 août 2026 07:23

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Léger
Philippe Léger
Candidats locaux: «Cette tradition là, pour des candidatures, c'est important»
Philippe Léger / Cogeco Média

Le Parti québécois poursuit sa stratégie d'ancrage local en recrutant plusieurs figures issues du milieu municipal. 

Cette tendance à aller chercher des maires et des conseillers municipaux rappelle une ancienne tradition habituellement associée au Parti libéral du Québec.

Écoutez le chroniqueur politique, Philippe Léger, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Cantin le matin.

Autres sujets abordés;

  • La polarisation de la précampagne entre la CAQ et le PQ;
  • Les offensives publicitaires de la CAQ axées sur «Équipe Christine Fréchette»;
  • L'impact et l'efficacité d'une campagne axée sur l'option référendaire;
  • Les spéculations entourant les négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis.

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