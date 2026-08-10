Campagne électorale

Le Parti québécois poursuit sa stratégie d'ancrage local en recrutant plusieurs figures issues du milieu municipal.
Cette tendance à aller chercher des maires et des conseillers municipaux rappelle une ancienne tradition habituellement associée au Parti libéral du Québec.
Écoutez le chroniqueur politique, Philippe Léger, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Cantin le matin.
Autres sujets abordés;
- La polarisation de la précampagne entre la CAQ et le PQ;
- Les offensives publicitaires de la CAQ axées sur «Équipe Christine Fréchette»;
- L'impact et l'efficacité d'une campagne axée sur l'option référendaire;
- Les spéculations entourant les négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis.